"Стеля" для РФ: попри опір ЄС прагне жорсткішого обмеження цін на нафту

Європейська Комісія у червні запропонувала знизити верхню межу ціни на російську нафту для країн G7 з 60 до 45 доларів за барель. Ця ініціатива, що є частиною 18-го пакету санкцій проти Росії, зумовлена падінням світових цін на нафту, через що поточна "стеля" стала здебільшого неактуальною. Про це повідомили чотири дипломати ЄС.

Проте, як зазначають джерела, Велика Британія та ЄС не змогли заручитися підтримкою президента США Дональда Трампа на червневій зустрічі лідерів G7 у Канаді.

Ситуація ускладнилася короткочасним зростанням цін на нафту майже до 80 доларів за барель під час 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном у червні, після чого ціни знову знизилися до 60 доларів.

Наразі Єврокомісія розробляє механізм, який дозволить коригувати обмеження на російську нафту відповідно до змін світових цін. За словами одного з джерел, цей механізм ще доопрацьовується і передбачає більш автоматизований процес перегляду верхньої межі цін.

Наразі невідомо, якою буде остаточна "стеля", але, за словами одного з джерел, початкова точка буде трохи вищою за 45 доларів. Варіант з обмеженням ціни може набути більшої популярності у Вашингтоні, оскільки деякі американські сенатори можуть підтримати цю ідею.