﻿
Головне

Британія передасть Україні 5 тисяч ракет Thales для ППО

Британія передасть Україні 5 тисяч ракет Thales для ППО

Уряд Великої Британії оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, який включає поставку п’яти тисяч ракет протиповітряної оборони Thales Air Defence. Про це йдеться в офіційній заяві уряду.

Окрім підтримки ЗСУ, угода сприятиме зростанню британської оборонної промисловості — завдяки їй буде створено 200 нових робочих місць і збережено ще 700. Це частина ширшого Плану змін британського уряду, що передбачає збільшення оборонних витрат та стимулювання економіки.

Також Велика Британія зобов’язалася надати Україні до €328 млн допомоги протягом наступного року. Ще €12 млн буде спрямовано на Програму реформування урядування.

«Це не просто підтримка України, це інвестиція у нашу безпеку й економіку», – наголошують в уряді Британії.

Теги:

військова допомога від Великої БританіїThales Air Defenceракети для ППО
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Історична угода: Британія поставить Україні 5 тис. ракет ППО Thales
Полiтика 10.07.2025 20:38:12
Історична угода: Британія поставить Україні 5 тис. ракет ППО Thales
Читати
Скажений Renault: На Київщині авто почало рух без водія, загинула дитина
Надзвичайні події 10.07.2025 20:19:07
Скажений Renault: На Київщині авто почало рух без водія, загинула дитина
Читати
Фінляндія координуватиме будівництво 10 тисяч бомбосховищ по всій Україні
Війна 10.07.2025 19:45:33
Фінляндія координуватиме будівництво 10 тисяч бомбосховищ по всій Україні
Читати

Популярнi статтi