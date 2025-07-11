Британія передасть Україні 5 тисяч ракет Thales для ППО

Уряд Великої Британії оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, який включає поставку п’яти тисяч ракет протиповітряної оборони Thales Air Defence. Про це йдеться в офіційній заяві уряду.

Окрім підтримки ЗСУ, угода сприятиме зростанню британської оборонної промисловості — завдяки їй буде створено 200 нових робочих місць і збережено ще 700. Це частина ширшого Плану змін британського уряду, що передбачає збільшення оборонних витрат та стимулювання економіки.

Також Велика Британія зобов’язалася надати Україні до €328 млн допомоги протягом наступного року. Ще €12 млн буде спрямовано на Програму реформування урядування.

«Це не просто підтримка України, це інвестиція у нашу безпеку й економіку», – наголошують в уряді Британії.