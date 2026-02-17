Ракет ППО для України у нас більше немає, - глава МЗС Німеччини

Німеччина практично вичерпала власні запаси ракет протиповітряної оборони, які могла передати Україні, повідомляє Clash Report.

Дефіцит засобів протиповітряної оборони частково пов’язаний із тим, що Берлін уже передав Україні весь доступний ресурс, заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Міністр пояснив, що системи Patriot та ракети до них переважно виробляються у США, а нова продукція, яка сходить із конвеєрів, одразу спрямовується на потреби України.

Вадефуль наголосив, що Німеччина вже надала максимально можливий обсяг озброєння та значною мірою фінансує постачання засобів ППО для українських Сил оборони. «Ми надали все, що у нас було. Інші європейські країни могли б зробити більший внесок. В тій чи іншій європейській державі є інші системи протиповітряної оборони», — заявив він.

У Берліні підкреслили, що подальша підтримка України у сфері протиповітряної оборони потребує активнішої участі союзників, оскільки власні можливості Німеччини наразі суттєво обмежені.

Як повідомляло раніше ForUa, Зеленський поговорив із сенаторами США про закупівлю ракет до ППО Patriot за гроші РФ.