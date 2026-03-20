ППО під загрозою: запаси ракет майже вичерпались

Світові запаси ракет для систем протиповітряної оборони скорочуються і вже «майже вичерпані» через бойові дії на Близькому Сході. Попит на ракети та системи ППО «величезний», замовлення надходять з усіх регіонів світу, заявив генеральний директор німецького оборонного концерну Армін Паппергер. Представники Rheinmetall наразі ведуть переговори з країнами Близького Сходу, всі вони зацікавлені у додатковому озброєнні. «На даний момент склади у європейських, американських та близькосхідних країн порожні або майже порожні», – зазначив Паппергер.

Він додав, що передбачити тривалість конфлікту в регіоні неможливо, але затяжна війна ще більше виснажить світові арсенали. «Якщо війна на Близькому Сході триватиме ще місяць, думаю, у нас майже не залишиться доступних ракет», – зазначив гендиректор Rheinmetall.

Паппергер також наголосив на недоцільності використання дорогих ракет для збиття дешевих дронів. За його словами, найефективнішим є «мікс озброєнь» – поєднання ракет, артилерійських систем та перехоплювачів.

Гендиректор концерну відзначив досвід України у застосуванні безпілотників у війні з РФ як приклад успішної трансформації військових підходів, зазначивши, що у Росії з антидроновою стратегією «все не так добре» , повідомляє CNBC.

