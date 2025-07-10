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Полiтика

Міністрів Ляшка та Лісового можливо відправлять у відставку, – «Суспільне»

Міністрів Ляшка та Лісового можливо відправлять у відставку, – «Суспільне»

В Офісі Президента України (ОПУ) розглядає можливість звільнення одразу двох міністрів — освіти і науки Оксена Лісового та охорони здоров’я Віктора Ляшка. Про це пише «Суспільне», покликаючись на власні джерела.

Так, про можливе звільнення Лісового напередодні повідомляли деякі депутати. Так, Інна Совсун і Сергій Бабак повідомляли, що чинного главу МОН, ймовірно, замінить його заступник Андрій Вітренко.

А нардеп Ярослав Железняк іще наприкінці червня писав, що Лісовий «втрачає позиції». Він зазначав, що міністра освіти шукають серед заступників чинного очільника МОН. Однак офіційних заяв в уряді щодо цього не робили.

Щодо глави МОЗ Віктора Ляшка, то «Суспільне» пише, що ймовірною причиною його звільнення є справа з коштами на відновлення лікарні «Охматдит», яка постраждала внаслідок російського ракетного удару 8 липня 2024 року.

Так, ще минулого року журналісти проєкту «Наші гроші» з’ясували, що тендер на відбудову виграла компанія «Буд-технолоджі», яка погодилася виконати роботи за набагато вищою ціною, ніж інші учасники торгів, організованих благодійним фондом «Охматдит» (не самою лікарнею). Крім того, у пропозиції компанії «Буд-технолоджі» виявили деякі інші проблеми.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

МОНЛяшко ВікторМОЗ УкраїниОксен Лісовий
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