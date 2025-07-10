Норвегія та Німеччина готові забезпечити Україну трьома батареями Patriot

Норвегія готова купити у США та передати Україні 1 батарею Patriot. Ще дві профінансує Німеччина.

Про це розповівпрезидент Володимир Зеленський на пресконференції у Римі.

«Ми обговорили з партнерами можливість купити в Європі та в США передусім ще необхідні пакети відповідної зброї. Ми дали деталі щодо цього пакету нашим друзям, сподіваємося на підтримку», - сказав Зеленський.

За його словами, зокрема йдеться про системи ППО, системи Patriot й ракети для них, а також артилерія й інші види зброї.

«З президентом Трампом у нас позитивний діалог щодо систем Patriot. Мій запит щодо 10 систем Patriot і відповідного обсягу ракет до цих систем. Німеччина готова оплатити, є домовленості, дві системи. Норвегія готова оплатити одну систему», - розповів президент.

Він зазначив, що коли Україна отримає чітку відповідь від виробника і від різних можливостей США щодо дат, доєднаються й інші європейські партнери.

«Саме така на сьогодні схема фінансування американських систем Patriot. Ми вже маємо розуміння, звідки початок фінансування буде йти», - додав Зеленський.

ForUA.com нагадує, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна готова закупити американські системи протиповітряної оборони Patriot і передати їх Україні. Однак наразі невідомо, чи погодяться США на поставку.

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість передачі Україні додаткового зенітного ракетного комплексу Patriot.