﻿
Надзвичайні події

Правозахисник з Київщини співпрацював із ФСБ РФ, – СБУ

Правозахисник з Київщини співпрацював із ФСБ РФ, – СБУ

Адвокат із Київської області засуджений до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за співпрацю з російською ФСБ. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як встановило слідство, чоловік виконував завдання ворожої спецслужби: збирав розвіддані про посадовців міжнародних організацій і волонтерів у Києві, Дніпрі та Одесі. Також він коригував ракетні удари по оборонних підприємствах і енергооб’єктах України.

У січні 2025 року СБУ затримала адвоката та його спільників. Під час обшуків вилучено 15 мобільних телефонів, якими вони підтримували зв’язок із окупантами, а також інші докази.

Зловмисника визнано винним у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Розслідування велося під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

ForUA.com нагадує, суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна агенту ФСБ, який працював у Державному космічному агентстві України (ДКАУ) та передавав ворогу секретну інформацію.

Контррозвідка СБУ затримала зрадника навесні 2025 року під час наради у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СБУКиївська областьзатримання агента
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Британія готова відправити війська до України: міністр Гілі назвав умову
Війна 10.07.2025 15:12:53
Британія готова відправити війська до України: міністр Гілі назвав умову
Читати
В Кремлі заявили про "готовність" до переговорів
Полiтика 10.07.2025 14:51:43
В Кремлі заявили про "готовність" до переговорів
Читати
Медики назвали сніданок, який заряджає енергією на цілий день
Здоров'я 10.07.2025 14:33:52
Медики назвали сніданок, який заряджає енергією на цілий день
Читати

Популярнi статтi