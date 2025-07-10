Історична угода: Британія поставить Україні 5 тис. ракет ППО Thales

Велика Британія та Україна уклали оборонну угоду щодо постачання нашій країні 5 тис. ракет для систем протиповітряної оборони Thales. Британський уряд назвав угоду “історичною”.

Про це повідомляє уряд Великої Британії, передає Ukrinform.

Виробництво ракет триватиме 19 років, загальна вартість проєкту становить 2,5 млрд фунтів стерлінгів.

– Ми забезпечуємо постачання життєво важливого обладнання до України та зміцнюємо нашу власну оборонно-промислову базу. Це чітка демонстрація нашого Плану змін у дії – підтримка британського бізнесу, збільшення експорту та пліч-о-пліч з Україною перед обличчям російської агресії, – заявив міністр експорту Гарет Томас.

Підписання угоди заплановане на 10 липня у Римі під час міжнародної конференції, присвяченої відбудові України.

Британський уряд також надасть Україні двосторонню фінансову підтримку в розмірі до 283 млн фунтів стерлінгів до 2026 року.

Йдеться про ракети Thales калібром 70 мм, які застосовуються проти ударних безпілотників. Вони можуть запускатися з великокаліберної зброї, мають дальність дії до 3 тис. м, а деякі модифікації оснащені системами лазерного наведення.

У червні повідомлялося, що Велика Британія надасть Україні пакет військової допомоги, фінансування якого відбуватиметься за рахунок відсотків від заморожених російських активів. Йшлося про 350 сучасних ракет для протиповітряної оборони.