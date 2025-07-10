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Надзвичайні події

Скажений Renault: На Київщині авто почало рух без водія, загинула дитина

Скажений Renault: На Київщині авто почало рух без водія, загинула дитина

У селі Петропавлівська Борщагівка Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула дитина.

Як повідомляє поліція Київської області, ДТП відбулася сьогодні, 10 липня, в селі Петропавлівська Борщагівка на вулиці Шевченка.

За інформацією правоохоронців, водій залишив автомобіль Renault Master на узбіччі. Транспортний засіб самовільно почав рух, внаслідок чого здійснив наїзд на дитину.

– На жаль, від отриманих травм 9-річний хлопчик помер, – йдеться у повідомленні.

На місці смертельної ДТП працюють працівники Бучанського районного управління поліції та медичні працівники. Наразі встановлюються всі обставини події.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ДТПКиївська областьсмерть дитини
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