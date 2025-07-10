Фінляндія координуватиме будівництво 10 тисяч бомбосховищ по всій Україні

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо повідомив, що його країна візьме на себе координацію міжнародної допомоги для будівництва 10 тисяч бомбосховищ по всій Україні.

Як інформує ZN.UA, про це він оголосив 10 липня під час Міжнародної конференції з питань відновлення України, яка відбулася в Римі.

Фінляндія стала головною державою в Коаліції цивільного захисту, яка має забезпечити реалізацію довгострокового плану зі створення ефективної та масштабної системи захисної інфраструктури. Згідно із заявою Орпо, ці заходи мають відповідати внутрішнім безпековим стандартам України.

У рамках конференції також була представлена оновлена програма співпраці між Фінляндією та Україною до 2028 року. Прем’єр Орпо згадав свій недавній візит до Києва, зазначивши, що, попри триваючу війну, українці демонструють віру в краще майбутнє та рішучість до оновлення.

"Мова не лише про відбудову зруйнованого, а про перезапуск – створення нових можливостей для країни та її громадян", – сказав він.

Також голова уряду Фінляндії розповів, що вже реалізовано кілька інструментів для залучення фінських підприємств до участі в післявоєнному відновленні. У межах цього процесу запроваджуються нові стандарти якості та підтримується курс України на євроінтеграцію.

"Ми вже бачимо перші приклади інвестицій із боку фінських компаній, і цей інтерес лише зростає", – підсумував Орпо.

Нагадаємо, у травні Україна і Фінляндія підписали спільну заяву про започаткування Коаліції укриттів. Планується залучити близько 14 млрд євро ресурсу на розбудову укриттів.

Фінляндія має значний досвід у цій сфері, адже ще з 1950-х років країна активно розвиває цивільну оборону, включаючи будівництво укриттів, які можуть вмістити до 4 мільйонів осіб у густонаселених районах. Ці укриття призначені для захисту від військових загроз, вибухів, радіації та інших небезпек, а також можуть використовуватися в мирний час як багатофункціональні об’єкти (паркінги, спортзали тощо).