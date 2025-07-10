Українців закликають не здаватися, поки Трамп бореться з усвідомленням того, що його обдурив Путін

Є щось нереальне в конференції щодо відновлення України, яка розпочалася в Римі в четвер вранці. Оскільки у вівторок Росія випустила понад 730 далекобійних дронів і ракет по цілях на території сусідньої країни, що є рекордом, а протягом ночі ще понад 400, то саме конференція з порятунку потрібна Києву зараз, вважає автор статті в Bloomberg. Бо ж без безпеки не буде відновлення, яке можна фінансувати.

Це вже четверта така зустріч міжнародних лідерів і донорів, які мають добрі наміри. Але вона відбувається в момент, коли міжнародна підтримка, яка дозволила країні відбити російське вторгнення, похитнулася, а перспективи миру відступили. Тільки канцлер Німеччини Фрідріх Мерц визнав очевидне: Дональд Трамп. «Залишайтеся з нами», – закликав він президента США.

Зі зменшенням ресурсів США для підтримки оборони України, обсяг необхідного відновлення змінюється з кожним днем. Скільки території залишиться в руках України для відновлення, також залишається невідомим. Російські війська продовжують завойовувати території, а лідер рашистів Владімір Путін чітко дав зрозуміти, що його апетити виходять далеко за межі чотирьох частково завойованих областей України, які він вже оголосив частиною Росії у 2022 році.

У середу ввечері можна було почути відчай у голосах українців, які зібралися, щоб висловити свою позицію на передконференційній вечері, організованій Фондом Пінчука, але найбільше — у коментарях спеціального посланника Трампа в Україні. Кіт Келлог, відставний генерал-лейтенант армії США, задихався від емоцій, намагаючись якнайкраще донести повідомлення адміністрації. Ми ближче до Третьої світової війни, ніж ви думаєте; вбивства мають припинитися, сказав він. Але потім він продовжив: «Ви не можете здатися».

«Ми, Захід, маємо обов'язок переконатися, що це не було марним», — сказав Келлог. «Ви хочете бути на правильній стороні історії чи ні? Ви хочете бути на моральній стороні історії чи ні?»

Келлог говорив щиро, але до кого він звертався? Українці вже ведуть всі бойові дії і чітко розуміють, на якій стороні історії вони стоять. Європейці намагаються, але їхня зовнішня політика нагадує випасання котів. Вони також, ймовірно, на десять років відстають у розвитку оборонно-виробничих потужностей, необхідних для заповнення прогалини, яку створили США, оскільки навіть раніше затверджені потоки допомоги то вмикаються, то вимикаються. Або, можливо, Келлог звертався до Трампа, який бореться з усвідомленням того, що його обдурив Путін?

Конференції донорів, включаючи плани післявоєнного відновлення, відіграють важливу роль, оскільки вторгнення Росії в Україну не закінчиться остаточно, доки країна не буде захоплена. В іншому випадку Путін продовжуватиме намагатися перетворити те, що залишилося від незалежної України, на державу, що зазнала краху. Тому надзвичайно важливо продемонструвати, що є відданість і ресурси, щоб ці зусилля зазнали невдачі. Проте, саміт лідерів, який зараз дійсно необхідний, мав би обговорити спільну стратегію союзників, щоб переконати Путіна, що він нічого не виграє, продовжуючи війну.

Україна насамперед потребує посилення протиповітряної оборони, як заявив президент Володимир Зеленський у четвер у Римі. Трамп, здається, змінив рішення своєї адміністрації про зупинку поставки 30 ракет Patriot, але він може і повинен почати самостійно санкціонувати поставки нових перехоплювачів, а не просто втручатися в ті, що були санкціоновані його попередником.

Тим часом Європа похвалила себе за зобов'язання витратити 5% валового внутрішнього продукту на оборону до 2035 року. Більшість країн, за винятком кількох почесних скандинавських країн, витратили значно менше 1% на допомогу Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення Путіна в лютому 2022 року. Для Німеччини та Італії, яка була господарем четвергової зустрічі, ця цифра становить 0,4% ВВП, згідно з детальним моніторингом, проведеним німецьким Інститутом світової економіки в Кілі. Для США це 0,56% ВВП. Отже, гроші є.

Після протиповітряної оборони, в основному потрібні гроші. Українська оборонна промисловість має можливість цього року виробити зброї на суму 35 мільярдів доларів, від дронів і артилерійських снарядів до мобільних гаубиць і балістичних ракет, але бюджет становить лише 12 мільярдів доларів, повідомив мені Олександр Камишин, радник Зеленського з питань стратегічних питань.

Як знайти кошти та додаткові системи протиповітряної оборони, щоб протистояти ракетним ударам Путіна, має бути головним завданням кожної міжнародної зустрічі, спрямованої на допомогу Україні, доки це не буде досягнуто. «Скільки буде потрібно», — улюблена фраза європейських лідерів, яка демонструє їхню відданість Україні, повинна стати «якнайшвидше». Прийняття посиленого пакету санкцій проти Росії, який чекає в Конгресі на зелене світло Трампа, було б чудовим початком, але не можна приховувати, що Європі доведеться взяти на себе більшу частину тягаря.

«Я розумію, що демократії потребують часу», – сказала Кристина «Кудрава», офіцер Національної гвардії, яка займається безпілотниками та електронною війною, гостям в елегантному готелі Hassler на вершині Іспанських сходів у середу ввечері. «Але українці не можуть тримати оборону вічно. Зараз ваш час, європейці». Вона мала рацію, за винятком того, що це також час Трампа.

