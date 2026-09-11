В Римі знайдено найбільшу римську настінну мозаїку (ФОТО)

Найбільша стародавня настінна мозаїка в Римі, і, ймовірно, найбільша в римському світі, вперше була представлена ​​публіці з відкриттям нового Музею терм Траяна. Відома як «Муза та філософ», мозаїка прикрашає величезну стіну на Оппієвому пагорбі з видом на Колізей. Її висота становить 10 метрів, а ширина — 16 метрів (33 x 52,5 фута), і вона зображує архітектурну споруду, яка, як вважається, є дворівневим театральним фоном (передні сцени) з колонами, стінами, що виглядають прикрашеними інкрустованим мармуром, статуями та фігурами, включаючи муз, бородатого філософа та самого Аполлона.

Терми Траяна — це величезний лазневий комплекс, збудований імператором Траяном у 109 році нашої ери. Комплекс, що займав площу 80 000 квадратних метрів (15 акрів), був першою римською лазнею, яка створила парк просто неба для людей, а також звичайні купальні та спортивні споруди. Як основу для неї використовувалися залишки розкішного палацу Домус Ауреа часів Нерона. Мозаїчна стіна датується I століттям і, як вважається, не є частиною Домус Ауреа, але багато її тессер відсутні, ймовірно, вони були використані під час будівництва лазень. Більша частина Великої мозаїки була виявлена ​​у 2011 році, але нещодавні розкопки виявили нову ділянку, яка показує вид морських вілл у римському порту з неймовірною деталізацією. Незрозуміло, чи зображений справжній порт, чи ідеальний.

Розкопки мозаїки ще не завершені, але органи охорони культурної спадщини вирішили вперше відкрити для публіки підземну галерею та екседру Терм Траяна цими вихідними. Наразі вхід буде обмежений кількома днями на тиждень і лише для невеликих груп людей за квитками. Екскурсії будуть з гідом та безкоштовними, але їх необхідно бронювати заздалегідь.

Також у цій же споруді знаходиться найбільша настінна фреска, коли-небудь знайдена з римської епохи. Вона отримала назву «Розписне місто» і представляє собою вид з висоти пташиного польоту на місто, оточене стінами та вежами. Будівлі всередині намальовані в перспективі.

Місто оточене морем, з високими стінами, вежами, воротами, театром та золотими статуями. Жваві квартали розписані так детально, що вікна будинків чітко видно. «Якщо воно й існувало, то було надзвичайно важливим», – сказав Клаудіо Парізі Пресічче, керівник римської служби охорони історичної спадщини.

Вперше його було виявлено в 1997 році, а зараз його відреставрували. Над кімнатою прокладено доріжку, що з'єднує приміщення, щоб люди могли бачити роботи з висоти. У музеї також зберігаються величезні свинцеві труби (фістули), які постачали воду до терм Траяна.