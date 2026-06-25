﻿
Економіка

У Таллінні у 2027 році пройде конференція з відновлення України

У Таллінні у 2027 році пройде конференція з відновлення України

У 2027 році Естонія стане країною-господарем шостої конференції з відновлення України, яка відбудеться у столиці країни — Таллінні. Про це повідомив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал у соціальній мережі Х.

У своєму дописі очільник естонського уряду підкреслив, що поки Росія продовжує руйнування, Україна здійснює відбудову.

За словами Міхала, партнери допомагають Україні захищатися та будувати майбутнє одночасно, адже кожна інвестиція в Україну є інвестицією в безпеку Європи. 

Прем'єр-міністр запевнив, що у 2027 році під час шостої конференції партнери Києва розвиватимуть імпульс, отриманий у Гданську під час URC-2026, та працюватимуть над тим, щоб перетворити взяті на себе зобов'язання на конкретні результати.

ForUA нагадує, у польському Гданську стартувала дводенна конференція з питань відновлення України (URC-2026), яка триватиме 25–26 червня. Українську офіційну делегацію на заході очолила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. 

Головна мета візиту — підписання угод для зміцнення оборонної та економічної спроможності країни, зокрема в енергетичному секторі.

Фото: X / Kristen Michal

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

конференціяЕстоніявідновлення УкраїниТаллінн
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Україна отримає перший транш макрофінансової допомоги на 3,2 мільярда
Економіка 25.06.2026 14:49:00
Україна отримає перший транш макрофінансової допомоги на 3,2 мільярда
Читати
США зняли санкції з РФ
Полiтика 25.06.2026 14:16:23
США зняли санкції з РФ
Читати
До Дня Конституції у Києві проведуть безплатні екскурсії: як долучитися
Столиця 25.06.2026 13:50:27
До Дня Конституції у Києві проведуть безплатні екскурсії: як долучитися
Читати

Популярнi статтi