У Таллінні у 2027 році пройде конференція з відновлення України

У 2027 році Естонія стане країною-господарем шостої конференції з відновлення України, яка відбудеться у столиці країни — Таллінні. Про це повідомив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал у соціальній мережі Х.

У своєму дописі очільник естонського уряду підкреслив, що поки Росія продовжує руйнування, Україна здійснює відбудову.

За словами Міхала, партнери допомагають Україні захищатися та будувати майбутнє одночасно, адже кожна інвестиція в Україну є інвестицією в безпеку Європи.

Прем'єр-міністр запевнив, що у 2027 році під час шостої конференції партнери Києва розвиватимуть імпульс, отриманий у Гданську під час URC-2026, та працюватимуть над тим, щоб перетворити взяті на себе зобов'язання на конкретні результати.

ForUA нагадує, у польському Гданську стартувала дводенна конференція з питань відновлення України (URC-2026), яка триватиме 25–26 червня. Українську офіційну делегацію на заході очолила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Головна мета візиту — підписання угод для зміцнення оборонної та економічної спроможності країни, зокрема в енергетичному секторі.