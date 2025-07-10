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Суспiльство

З кожним засіданням суду застава щодо Тетяни Крупи зменшується: з 500 мільйонів до 56-ти

З кожним засіданням суду застава щодо Тетяни Крупи зменшується: з 500 мільйонів до 56-ти

Вищий антикорупційний суд продовжив тримання під вартою для очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи. А також вкотре зменшив їй суму застави.

Про це повідомляє ВАКС.

Тримання під вартою для Крупи продовжили ще на 60 діб, тобто до 7 вересня 2025 року включно.

Крупу взяли під варту у жовтні минулого року, тоді визначили заставу в 500 мільйонів гривень, проте розмір застави поступово зменшують і після судового засідання 10 липня сума зменшилася до 56 мільйонів гривень.

Якщо за посадовицю внесуть кошти, вона зобов’язана буде:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді, суду;
  • не залишати межі міста Хмельницький без дозволу слідчого, прокурора або суду;
  • утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду;
  • повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
  • здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну.

Екскерівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу — викрили на незаконному збагаченні на мільйони доларів.

За словами правоохоронців, під час обшуків у родини Крупи знайшли майже 6 млн доларів у різній валюті лише готівкою. Окрім цього, за повідомленням ДБР, правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

Справа Круп пролила світло на корупційні схеми з фальшивими інвалідностями, зокрема в органах прокуратури. На тлі скандалу генпрокурор України Андрій Костін подав у відставку, уряд оголосив про ліквідацію МСЕК у чинному вигляді, а в регіонах України почалися масові перевірки МСЕК та пов’язаних органів з боку правоохоронців.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

корупціяМСЕКТетяна Крупа
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