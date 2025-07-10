"Укрзалізниця" планує звільнити чверть свого персоналу

До кінця 2025 року «Укрзалізниця» планує скоротити щонайменше 25% адміністративно-управлінського персоналу.

Про це Forbes Ukraine розповів CEO компанії Олександр Перцовський.

Так, на початку року в «Укрзалізниці» стартувала програма оптимізації штату «Залізна ефективність», у межах якої до кінця року компанія має скоротити понад 500 посад.

За словами Перцовського, УЗ пропонує офісним працівникам іти «ближче до колії», де, навпаки, брак кадрів. Минулого року компанію покинули понад 9 тисяч людей — найбільше серед українських компаній. Дефіцит провідників, машиністів, ремонтників — 20%.

СЕО компанії розповів, що оптимізація почалась із найбільш неефективних підрозділів. Йдеться про адміністративні департаменти, вага яких знизилась через цифровізацію.

Також Перцовський зазначив, що в «Укрзалізниці» забагато проміжних ланок менеджменту, дублювань управлінських функції, які будуть переглянуті. Співрозмовник видання з середнього менеджменту компанії розповів, що частину обслуговчих департаментів центрального апарату УЗ скорочують до 50% штату.

За словами СЕО компанії, витрати на персонал займають близько 52% від загальних витрат УЗ. За даними консолідованої звітності компанії, торік вони зросли на майже 14% — до 51,8 млрд гривень.

Як пише Forbes Ukraine, це перевищує темпи зростання доходів. У 2024-му дохід УЗ зріс на 11% — до 104,1 млрд гривень. Того року компанія отримала 2,75 млрд гривень збитку порівняно з 4,9 млрд гривень прибутку у 2023-му.

За перший квартал 2025-го виторг УЗ скоротився на 22%, до 20,9 млрд грн, порівняно з результатами тогорічних січня — березня. Чистий збиток зріс до 6,7 млрд гривень.

Серед ключових причин падіння доходів називають різке падіння вантажних перевезень — основного джерела фінансової стабільності УЗ.