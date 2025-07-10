Москва цинічно наполягає на досягненні цілей так званої "спеціальної військової операції" (СВО) "мирними засобами" і заявляє про готовність до нових переговорів з Києвом. Про це повідомив речник російського президента-диктатора Дмитро Пєсков.

За його словами, мирний процес щодо України зупинився. Пєсков заявив, що Москва "чекає на сигнали з Києва про бажання чи небажання виходити на третій раунд переговорів".

У традиційній кремлівській манері, речник Путіна висловився про "бажання миру" та звинуватив Україну у протилежному. Він цинічно стверджує, що розпочата "СВО" (тобто повномасштабна війна) триває тому, що Росія нібито не може досягти поставлених цілей "мирними засобами".

Ця заява пролунала за кілька днів після того, як міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повідомив про можливу зустріч президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського, а також диктатора РФ Володимира Путіна. З його слів, Москва нібито готова до третього раунду перемовин, і тепер очікується відповідь Києва.

Заяви Кремля про "готовність до переговорів" на тлі продовження повномасштабної агресії розцінюються як спроба дезінформації та маніпуляції, спрямована на Західну аудиторію та українське суспільство. Москва традиційно використовує риторику "мирних переговорів", щоб виграти час, перегрупувати війська та послабити міжнародну підтримку України, не маючи наміру припиняти свою агресію.