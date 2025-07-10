Львівщина під водою: річки вийшли з берегів, підтоплені будинки та вулиці

Сильні дощі, що пройшли на Львівщині в ніч на 10 липня, призвели до виходу з русел річок Щирка та Зубра. Це спричинило значні підтоплення в селах Скнилів, Зубра та Сокільники, де вода затопила вулиці, автомобілі та житлові будинки, а також частково автодорогу «Львів – Пустомити – Меденичі».

За інформацією Головного управління ДСНС у Львівській області, рятувальники оперативно відреагували на надзвичайну ситуацію. У селі Скнилів було врятовано чотирьох людей, серед яких двоє дітей, а також двох собак. Пожежні відділення також задіяні у відкачуванні води з однієї електропідстанції за допомогою мотопомп. На місцях працюють 38 рятувальників та 7 одиниць спецтехніки.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що загалом у чотирьох населених пунктах – Скнилів, Зубра, Сокільники та Зимна Вода – підтоплено близько 200 житлових будинків та 180 автомобілів. Крім того, вода дісталася до дитячого садочка та амбулаторії в Сокільниках.

Найбільше опадів зафіксовано у Львові, де підтоплено 9 вулиць. Подекуди спостерігаються збої в роботі світлофорів. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.

У Сокільниках частково відновили пропуск транспорту, проте рух повністю ще не відновлений. Також унаслідок негоди в селі Солонка на трасі Київ-Чоп стався невеликий зсув дорожнього полотна. На інших ділянках ускладнень у русі не спостерігається.

На жаль, наслідки негоди призвели до знеструмлення понад 44 тисяч абонентів в області. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.