Від руїн до процвітання: Україна розкрила вартість свого перетворення

Відбудова та модернізація України протягом наступних 14 років потребуватиме колосальних $1 трильйона. Цю цифру озвучив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Української платформи донорів міністерського рівня, що відбулося в рамках URC-2025. План передбачає створення двох ключових фондів для акумулювання необхідних коштів.

Два фонди для майбутнього

Концепція, представлена українським урядом, передбачає формування двох основних фінансових інструментів:

«Фонд Україна» ($540 млрд): Цей фонд відповідатиме за безпосередню відбудову країни, що, за оцінками Світового банку, коштуватиме саме цю суму. Його наповнення планується за рахунок конфіскованих російських активів, а також спеціального податку на експорт російської сировини.

Європейський структурний фонд на підтримку України ($460 млрд): Цей фонд буде платформою для залучення інвестицій європейського приватного сектору в українське виробництво. Він покликаний сприяти модернізації економіки та інтеграції України до європейського ринку.

Фінансова стабільність та майбутні виклики

Шмигаль також зазначив, що Україна має достатній обсяг ресурсів для покриття дефіциту державного бюджету у 2025 році. Водночас, уряд активно обговорює залучення фінансової підтримки на 2026 та 2027 роки, готуючись до різних сценаріїв розвитку подій.

Інвестиції в європейську оборону через Україну

Окремою темою обговорення стала пропозиція України європейським партнерам інвестувати в європейську оборону шляхом співфінансування української армії. Наразі військові видатки України сягають $100-120 млрд. Прем'єр-міністр підкреслив, що в умовах миру, без урахування виробництва зброї, утримання українського війська коштуватиме близько €50 млрд на рік, і Україна розраховує, що половину цієї суми забезпечить Європейський Союз.

Ці амбітні плани підкреслюють стратегічне бачення України щодо не лише відновлення після конфлікту, але й будівництва модернізованої, економічно сильної та безпечної європейської держави.