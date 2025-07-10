Відтворена мозаїка "Боривітер" видатної української художниці Алли Горської буде презентована на Трафальгарській площі в Лондоні 14 липня. Цю знакову подію представить абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик.

Відкриття "Боривітра" стане першою публічною подією Олександра Усика в Лондоні напередодні його бою з Денієлом Дюбуа. Ця подія стане початком світового турне панно, що має на меті популяризувати українське мистецтво та розповідати історії тих, кого намагається знищити Росія.

Оригінальне панно, створене групою художників під керівництвом Алли Горської у 1967 році в Маріуполі, було зруйноване російськими окупантами під час повномасштабного вторгнення.

У червні цього року в Києві відбулася презентація відтвореної копії легендарної мозаїки. Над її відновленням працювали 15 художників-монументалістів та дослідників на чолі з Оленою Зарецькою, онукою Алли Горської. Цей амбітний проєкт став результатом співпраці маркетплейсу ROZETKA, організації UKRAINE WOW та Фонду Алли Горської та Віктора Зарецького.

Відновлення "Боривітра" тривало пів року, і для його створення було зібрано 700 кілограмів матеріалів з усього світу — від смальти та плитки потрібних кольорів до металевих плит і навіть алюмінієвих ложок. Відтворене панно з точністю до найдрібніших деталей повторює оригінальну мозаїку, що знаходилася в Маріуполі.

"Боривітер" як символ незламності та єднання

У межах проєкту також була створена друга копія мозаїки, яку розділили на 1250 фрагментів. Кожен охочий мав змогу придбати один з них, ставши хранителем "Боривітра" та учасником майбутнього відновлення легендарної роботи Горської у звільненому Маріуполі. Усі фрагменти були розкуплені лише за добу, що дозволило зібрати понад 4 000 000 гривень. Усі ці кошти були спрямовані на реставрацію єдиної київської роботи Алли Горської "Вітер" та організацію подальшого турне "Боривітра" Україною та світом.

Ця подія підкреслює не лише незламність українського духу, а й важливість збереження культурної спадщини, яка стала мішенню для агресора. Представлення "Боривітра" у Лондоні — це потужне послання світові про культурну стійкість та прагнення України до перемоги.