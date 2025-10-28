У Києві під панелями знайшли мозаїку - артефакт модернізму

Реконструкція супермаркету "Фора" на вулиці Гроденській, 1/35 у Дніпровському районі Києва призвела до несподіваного та радісного відкриття: будівельники виявили чудово збережене монументальне мозаїчне панно 1970-х років, яке понад пів століття було "зашите" панелями. Тепер твір мистецтва став центральним елементом інтер'єру оновленого магазину і справжньою місцевою сенсацією.

Сюрприз із минулого отримали мешканці району після відкриття оновленого супермаркету, де в радянські часи працював гастроном. Під час розширення простору магазину будівельники зняли старі панелі і за ними виявили величезне панно, виконане в техніці мозаїки.

Мережа "Фора" ухвалила рішення не лише зберегти унікальну знахідку, а й перетворити її на ключовий акцент інтер'єру. Мозаїку, вмонтовану в стіну між відділами, було відкрито та спеціально підсвічено.

Дослідниця архітектури модернізму Ельміра Еттінгер, яка першою привернула увагу до цієї знахідки, високо оцінила підхід рітейлера.

"Коли будівельники відкрили старі панелі, вони побачили мозаїку, яка збереглася тут ще від першого гастроному. Судячи по техніці, зробили її ще на початку 70-х... 'Фора' відкрила її та навіть підсвітила – дуже гарна україночка серед золотого колосся. У той час, як інші магазини зашивають монументальні твори, що їм залишилися, 'Фора' відкрила, за що я їм дуже вдячна," – написала Ельміра Еттінгер у соцмережах.

Мозаїка зображує традиційно стилізовану фігуру жінки з піднятою рукою на тлі неба, зірок та снопів пшениці. Композиція виконана у яскравих кольорах і збереглася у чудовому стані.

Панно одразу ж привернуло увагу відвідувачів, ставши справжньою туристичною точкою. Місцеві мешканці тепер ходять до супермаркету фотографуватися на тлі історичного твору. Кияни, які пам'ятають гастроном, діляться ностальгічними спогадами у коментарях: згадують молочні коктейлі, скляні стакани з томатним соком і називають мозаїку "україночкою", яка пережила десятиліття змін.

Відкриття цієї мозаїки стало яскравим прикладом того, як повага до історії та культурної спадщини може інтегруватися в сучасний простір, надаючи новому інтер'єру унікального характеру.

