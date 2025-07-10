Топ-5 закладів з басейнами поблизу Києва

Коли спека досягає свого апогею, і думки тільки про одне — як би зануритися у прохолодну воду, варто тікати зі спекотної столиці! Тому редакція ForUA підготувала для вас підбірку заміських комплексів, де можна сховатися від пекучого сонця і відпочити біля басейну в живописних місцях неподалік Києва, з актуальними цінами.

1. Shelest

Дамба Київського водосховища, Хотянівка

Місце розташоване посеред лісу, подалі від міського галасу, з виходом до Київського моря та затоки Дніпра. Тут до ваших послуг – дизайнерський готель або будинки сімейного типу, а також три глибокі басейни з шезлонгами, коктейлями, а також є басейн для малечі з окремим меню.

Ціни: у будні дні – від 950 грн за шезлонг, вихідні дні – від 1450 грн.

2. Оновлений Queen Country

Обухівське шосе, 55, Козин

Тут на вас чекають зручні шезлонги, Cabanas для більш приватного перебування, дитячий басейн або окремі будиночки для компанії, а також затишний ресторан з вишуканим меню і власною сироварнею. У закладі працює дитяча кімната, де дітлахів розважатимуть аніматори.

Ціни: будні дні – 2000 грн за шезлонг, вихідні – 2400 грн.

3. Sobi club

Вулиця Ватутіна, 102, Вишгород

Комплекс знаходиться в сосновому бору, в рекреаційній зоні Київсього моря. У вашому розпорядженні три великі басейни, зона для дітей і просторий піщаний пляж. А ще в закладі багато варіантів дитячого дозвілля, і навіть є свій міні-аквапарк.

Ціни: будні дні – від 1000 грн за шезлонг, вихідні – від 1500 грн.

4. Harvest

Обухівське шосе, 50, Козин

Нова стильна локація з сицилійським шармом, різноманітною кухнею і прохолодними напоями. По вихідних тут грає ді-джей, і у вас є можливість потанцювати, не виходячи з басейну.

Ціни: будні дні – 1000 грн за шезлонг, вихідні – 1500 грн.

5. Lis&More

Урочище Зелений Бір, 7, Глібівка

Заклад розташований у мальовничому місці на березі Київського моря в оточенні соснового лісу. Тут на вас чекають басейн-інфініті з видом на Київське водосховище, власний піщаний пляж і, за бажанням, відпочинок в готелі або в одному з сімейних будиночків, щоб насолодитися співом птахів і найкрасивішими заходами сонця.

Ціни: будні дні – 1500 грн за шезлонг, вихідні –1800 грн.

Автор: Валерія Ємець