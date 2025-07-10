Європарламент затвердив запуск нової системи в’їзду-виїзду до ЄС: що зміниться для українців

Європейський парламент офіційно затвердив запровадження системи Entry/Exit System (EES) — цифрової бази даних, яка фіксуватиме перетин зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, зокрема і громадянами України, повідомляється на сайті ЄП.

Систему EES почнуть поступово впроваджувати вже восени 2025 року, на її розгортання передбачено 180 днів.

EES — це повністю електронна система обліку осіб, які в’їжджають та виїжджають із Шенгенської зони. Вона фіксуватиме:

- ім’я та прізвище подорожуючого;

- тип проїзного документу (паспорт);

- час і місце перетину кордону;

- біометричні дані: фото обличчя та відбитки пальців.

Система стосуватиметься громадян усіх країн, які не є членами ЄС, у тому числі:

- українців, які користуються безвізом;

- громадян із короткостроковими шенгенськими візами.

Натомість громадяни ЄС та власники довгострокових віз чи посвідок на проживання в ЄС не проходитимуть через EES.

Після запуску EES українці, які подорожують до Євросоюзу за безвізовим режимом, більше не отримуватимуть штампи в паспорті. Замість цього:

- прикордонник фіксуватиме дані в електронному форматі;

- при першому в’їзді доведеться здати відбитки пальців і зробити фото обличчя;

- потрібно буде мати дійсний біометричний паспорт і підтвердити мету поїздки.

У Європарламенті зазначають, що мета нової системи:

- підвищення безпеки на кордонах;

- скорочення часу прикордонного контролю;

- зменшення черг у пунктах пропуску;

- автоматичний контроль перевищення строків перебування в ЄС.

Це перша в історії ЄС масштабна ініціатива зі збору біометричних даних усіх іноземців, які в’їжджають до Шенгенської зони.