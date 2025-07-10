Європарламент затвердив запуск нової системи в’їзду-виїзду до ЄС: що зміниться для українців

Європейський парламент офіційно затвердив запровадження системи Entry/Exit System (EES) — цифрової бази даних, яка фіксуватиме перетин зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, зокрема і громадянами України, повідомляється на сайті ЄП.
Систему EES почнуть поступово впроваджувати вже восени 2025 року, на її розгортання передбачено 180 днів.
EES — це повністю електронна система обліку осіб, які в’їжджають та виїжджають із Шенгенської зони. Вона фіксуватиме:
- ім’я та прізвище подорожуючого;
- тип проїзного документу (паспорт);
- час і місце перетину кордону;
- біометричні дані: фото обличчя та відбитки пальців.
Система стосуватиметься громадян усіх країн, які не є членами ЄС, у тому числі:
- українців, які користуються безвізом;
- громадян із короткостроковими шенгенськими візами.
Натомість громадяни ЄС та власники довгострокових віз чи посвідок на проживання в ЄС не проходитимуть через EES.
Після запуску EES українці, які подорожують до Євросоюзу за безвізовим режимом, більше не отримуватимуть штампи в паспорті. Замість цього:
- прикордонник фіксуватиме дані в електронному форматі;
- при першому в’їзді доведеться здати відбитки пальців і зробити фото обличчя;
- потрібно буде мати дійсний біометричний паспорт і підтвердити мету поїздки.
У Європарламенті зазначають, що мета нової системи:
- підвищення безпеки на кордонах;
- скорочення часу прикордонного контролю;
- зменшення черг у пунктах пропуску;
- автоматичний контроль перевищення строків перебування в ЄС.
Це перша в історії ЄС масштабна ініціатива зі збору біометричних даних усіх іноземців, які в’їжджають до Шенгенської зони.