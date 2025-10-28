Черги на кордоні зростають: ще три пункти пропуску долучили до системи EES

З 27 жовтня три пункти пропуску на кордоні з Польщею — Кросценко-Смільниця, Мальховіце-Нижанковичі та Будомєж-Грушів — офіційно підключені до системи Entry/Exit System (EES). «Система EES також повноцінно працює у польських пунктах пропуску «Медика-Шегині», «Корчова-Краківець» та на залізничному напрямку «Перемишль-Мостиська». На решті пунктів пропуску, що межують із Львівщиною, EES наразі діє у тестовому режимі», — повідомило Західне регіональне управління ДПСУ.

Через запровадження нової системи прикордонний контроль може займати більше часу. Під час першого в’їзду до країн ЄС громадяни третіх країн, зокрема й України, проходять розширену реєстрацію, яка включає фотографування обличчя та зняття чотирьох відбитків пальців. Процедура застосовується для осіб віком від 12 років.

Як повідомляло раніше ForUa, ЄС впровадив на кордоні нову систему в’їзду та виїзду.