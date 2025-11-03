Черги на кордоні з Польщею: нова система контролю гальмує рух

На пунктах пропуску «Ягодин – Дорогуськ» та «Устилуг – Зосин» можливе сповільнення руху через запуск нової цифрової Системи в’їзду/виїзду (Entry/Exit System, EES) до Шенгенської зони. Про це повідомила Державна митна служба України.

З 3 листопада 2025 року всі подорожні, які прямують до Польщі, мають пройти первинну реєстрацію на терміналі самообслуговування або у прикордонника. Під час процедури відбуватиметься сканування паспорта, фотографування та зняття відбитків пальців. Для дітей до 12 років зняття відбитків не потрібне.

«Під час наступних поїздок біометричні дані звірятимуться з уже наявною інформацією в базі Шенгену», — пояснили у відомстві.

У Держмитслужбі попередили, що нововведення може збільшити час проходження контролю, тому подорожнім радять планувати поїздку з запасом часу або обирати альтернативні пункти перетину кордону.

