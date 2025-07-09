Американські гірки: як надовго Трампа хитнуло в бік України

Президент США Дональд Трамп заявив про розворот у своїй політиці щодо України і відновлення постачань озброєння. Детальніше про те, чим було зумовлене це рішення очільника Білого дому і що воно принесе зрештою Україні – далі в матеріалі For-UA.

Подобається це комусь чи ні, але факт залишається фактом: з поверненням Дональда Трампа до Овального кабінету, політика офіційного Вашингтону з багатьма державами будується на емоційній компоненті, а конкретно – настрої пана Трампа. І Україна в цьому сенсі не є винятком. Якщо ще, умовно кажучи вчора, президент США ставив в один ряд Київ та Москву в контексті їх винуватості у війні, ігноруючи ґвалт у світових медіа щодо призупинення Пентагоном військових постачань Україні, то наразі ситуація кардинально змінилася.

«Ми надішлемо ще зброї Україні. Ми мусимо це зробити. Вони мають мати змогу захищатися», - заявив Трамп. Він пояснив зміну своєї позиції тим, що Україна зазнає зараз «дуже сильних ударів».

У вівторок, 8 липня Дональд Трамп взяв участь у засіданні Кабінету міністрів, а потім поспілкувався з журналістами, де вкотре заявив, що незадоволений Путіним. За його словами, голова Кремля вбиває «багато своїх солдатів і українських солдатів». «Багато людей гине і це (війна в Україні – ред.) має закінчитися. Ми чуємо багато маячні від Путіна. Він завжди дуже милий, але виявляється, що це все не має жодного сенсу», - наголосив Трамп на відео, опублікованому Білим домом.

Однак на цьому різкі випади в бік очільника Кремля не закінчилися. «У нас купа лайна, яке нам підкидає Путін. Звучить красиво, але виявляється повною нісенітницею», - додав він. На запитання репортера «Ви щойно сказали, що незадоволені Путіним. Плануєте що-небудь зробити?» Трамп відповів наступним чином: «Я б вам не сказав. Хіба ми не хочемо зробити невеликий сюрприз?».

Підтвердивши, що США відновили постачання зброї в Україну, господар Овального кабінету резюмував: «Путін – погана людина і поводиться з людьми негідно. Тому ми надсилаємо в Україну певне оборонне озброєння. Я це схвалив». Водночас президент США визнав, що врегулювання війни між Росією та Україною виявилося завданням складнішим, ніж він очікував.

Нагадаємо, що минулої п’ятниці, 4 липня, на тлі інформації про призупинення постачання зброї Україні, відбулася телефонна розмова президентів Зеленського та Трампа. Американський лідер залишився задоволеним розмовою і сказав, що буде допомагати Україні. Крім того, тоді він чи не вперше висловив сумнів, що Путін дійсно прагне миру.

Уже 7 липня у Пентагоні оголосили, мовляв, за дорученням президента США надсилають Україні додаткову оборонну зброю. За даними Axios, Дональд Трамп начебто розпорядився відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів для Patriot – менше, ніж було заплановано в призупиненій поставці – і пообіцяв допомогти знайти інші засоби постачання. Axios в цьому контексті додає, що Трамп, зокрема, тисне на Німеччину, аби та продала одну зі своїх батарей Patriot Україні.

Тим часом видання The Guardian дізналося, що США призупиняли постачання зброї Україні, бо мають ракет для власних Patriot тільки на 25% від необхідного. Зазначається, що в останні місяці запаси ракет були вичерпані через події на Близькому Сході. При цьому Дональд Трамп, як пише The Wall Street Journal, наполягає, що зупинка допомоги Сполучених Штатів Україні сталася не за його рішенням.

Тим часом речник Кремля Пєсков заявив, що відновлення Сполученими Штатами поставок зброї Україні «не сприяє мирному врегулюванню». Натомість відомий журналіст-міжнародник Віталій Портников констатує: «Якщо Путін вчасно не усвідомить, що йому варто схаменутися і запропонувати Трампу щось, що продемонструє американському президенту, що російський очільник його поважає і зрозумів, що до побажань Трампа варто прислуховуватися - ну наприклад зупинить вогонь на російсько-українському фронті – я не дуже заздрю Путіну. І дуже раджу нам правильно скористатися вікном можливостей, з якого Путін тільки що на наших очах викинувся».

Зазначивши, що від гойдалок Трампа багатьох вже нудить, політолог Олександр Кочетков акцентував: «То США припиняють постачання зброї, то будемо давати... То знов призупиняємо, то обіцяємо збільшити постачання. То Зеленський поганий, а Путін – за мир, то навпаки... Але це така реальність, з якою треба жити і навіть працювати. Бо українській ВПК, який самостійно забезпечує потреби ЗСУ хоча б на 50%, наразі існує лише в анонсах наших чиновників. Як кожен нарцис, Трамп дуже зручний для маніпулювання: не треба грати на багатьох струнах, достатньо однієї – його самозакоханості. Геополітичне позиціювання зводиться до примітивної, як у алкашів, тези: «Ти мене поважаєш?». Зараз Путін проявив телефонну неповагу, а Зеленський, який бере участь у європейських танцях навколо «татуся Трампа», тимчасово став хорошим. Але завтра все може знову помінятися. Втім, американська зброя, яка вже рухалася у бік України, таки до нас доїде. А от щодо нових наших заявок, в першу чергу, щодо ППО, то це питання буде розглядатися неквапом. Раніше зими, думаю, очікувати рішень Білого Дому та їх виконання не слід. А там ще й Сенат з Конгресом втрутяться...».

«Знову гойдалки... політичні, бюрократичні, емоційні. То дякуємо, то «криємо» найостаннішими словами... Президент Дональд Трамп сказав, що треба відновити постачання зброї Україні. Хтось там раніше заблокував, хтось розблокував, але не туди надіслав... Це ж все було. І не раз. Рішення зараз правильне. Ще краще було б взагалі не давати ворогу приводу використати цю паузу для масованих ударів з повітря по цивільних... Але проблема нікуди не поділася. Всі ці «ситуативні маневри» можливі лише до завершення року, фінансового року - до кінця вересня (фактично залишилося два місяці постачання). А гроші, до речі, залишаться, але можуть бути анульованими. А що потім? Проєкт оборонного бюджету США поки не містить жодного фінансування України. Інші законодавчі ініціативи не мають на сьогодні шансів на реалізацію. В дискусіях фігурують можливі асигнування на 2026 рік – максимум до 800 млн дол. Ленд-лізу – немає. Пакетів – немає і, відверто кажучи, навряд чи будуть... Тому давайте не емоційно розхитувати вже й так підірвані ворогом нерви наших співгромадян, а шукати рішення, як фінансувати оборону після першого жовтня цього року», - закликає колишній посол України у США Валерій Чалий.

До речі, нинішнє «потепління» у стосунках Банкової та Білого дому супроводжується й вельми символічними кадровими акордами. Зокрема у вівторок, 8 липня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський невдовзі має намір замінити послів у країнах «Групи семи», зокрема і в Сполучених Штатах. «Напевно, що слід очікувати близько 20 указів, якими буде і звільнено, і призначено нових керівників закордонних установ», - спрогнозував глава МЗС в інтерв’ю «Українському радіо». Він окремо згадав посла України у США Оксану Маркарову, яку назвав «однією з нашим найбільш успішних послів». «Надзвичайно ефективна, харизматична, але напевно, що в кожного дипломата є ротаційний цикл, а нам наразі необхідно посилити трек США», - підсумував очільник української дипломатії.

Водночас Blоomberg з посиланням на обізнане джерело повідомляє, що під час нещодавньої телефонної розмови з президентом США Володимир Зеленський серед іншого обговорив питання заміни нинішнього посла України в Сполучених Штатах Оксани Маркарової. За словами неназваного співрозмовника агентства, до шорт-листа потенційних кандидатів на посаду посла Києва у Вашингтоні входять прем’єр Денис Шмигаль, віцепрем’єрка Ольга Стефанишина, міністр оборони Рустем Умєров, міністр енергетики Герман Галущенко, очільник Мінкульту Микола Точицький, а також заступник керівника Офісу президента (ОП) Ігор Жовква.