Зеленський обговорив з Папою Левом XIV пошук тривалих і справедливих шляхів до миру

Понтифік висловив біль з приводу жертв війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 9 липня, зустрівся з Папою Левом XIV під час свого візиту до Італії. Про це повідомляє сайт Святого престолу.

«Сьогодні вранці Святий Отець прийняв на аудієнції: пана Володимира Зеленського, Президента України, та його свиту», – йдеться в повідомленні.

Vatican News зазначає, що сторони обговорили війну, що триває, та нагальність пошуку тривалих і справедливих шляхів до миру.

«Під час щирої розмови було підтверджено важливість діалогу як найкращого шляху до припинення бойових дій. Святіший Отець висловив біль з приводу жертв та поновив свої молитви і близькість до українського народу, підтримуючи кожні зусилля, спрямовані на звільнення полонених та пошук спільних рішень», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 9 липня, президент України Володимир Зеленський прибув до Риму. 10-11 липня столиці Італії пройде чергова зустріч «коаліції рішучих».

У глави держави ще заплановані зустрічі з президентом Італії Серджо Маттареллою та спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом.

Переговори з Келлогом – спецпосланцем Дональда Трампа – відбудуться на тлі того, що президент США після перерви в поставках пообіцяв передати Україні додаткову зброю, насамперед оборонну, щоб допомогти їй захиститися від атак РФ.