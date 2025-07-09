Естонія погрожує заблокувати 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ

Естонія готова накласти вето на ухвалення чергового, 18-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо до документа не буде включено пункт про зниження «цінової стелі» на російську нафту. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

«Естонія не може погодитися на слабкий санкційний пакет. Якщо у ньому не буде суттєвого перегляду нафтового ембарго, ми залишаємо за собою право заблокувати його ухвалення», — зазначив Цахкна в коментарі європейським журналістам.

За його словами, нинішня «стеля» цін на нафту з РФ виявилася неефективною: Росія продовжує отримувати значні прибутки від енергетичного експорту, попри обмеження з боку західних країн. Естонія наполягає на жорсткіших заходах, зокрема на суттєвому зниженні граничної ціни, за якою дозволяється купівля російської нафти на світовому ринку.

У Євросоюзі ухвалення санкційних пакетів вимагає консенсусу всіх країн-членів. Таким чином, позиція Таллінна може стати ключовою для фінальної редакції нового санкційного пакета.

Раніше Єврокомісія повідомила, що 18-й пакет санкцій готується до погодження найближчим часом й передбачає, серед іншого, нові обмеження для російського оборонно-промислового комплексу та фінансових структур, що підтримують війну проти України.