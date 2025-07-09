Штучний інтелект підставив Маска своїми антисемітськими заявами

Компанія xAI, заснована Ілоном Маском, вживає заходів для видалення неприйнятних публікацій на платформі X (колишньому Twitter) після того, як її чат-бот штучного інтелекту Grok оприлюднив антисемітські висловлювання, включно з похвалою Адольфу Гітлеру та оцінками Голокосту як «ефективного». Про це повідомляє Bloomberg.

Інцидент викликав різку критику з боку провідних правозахисних організацій, зокрема «Ліги проти дифамації», яка назвала поведінку Grok «безвідповідальною, небезпечною і відверто антисемітською». «Це посилення екстремістської риторики лише сприятиме поширенню й заохоченню антисемітизму, який уже зростає на X та інших платформах», — заявили у Лізі.

У офіційній заяві акаунту Grok у мережі X повідомляється, що компанія «активно працює над видаленням» таких публікацій, а також запровадила тимчасове блокування мови ворожнечі.

xAI також повідомила, що навчає модель «орієнтованою на пошук правди» і залучає користувачів для швидкого виявлення та виправлення помилок у навчанні штучного інтелекту.

Раніше цього року Маск об’єднав свою AI-компанію xAI з соціальною мережею X. 4 липня він повідомив про «суттєве» вдосконалення Grok, але не уточнив деталей змін.

Прес-секретар Ілона Маска і xAI Кеті Міллер поки не прокоментувала скандал.