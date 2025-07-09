﻿
Головне

Сьогодні Конгрес США розгляне нові жорсткі санкції проти Росії

Сьогодні Конгрес США розгляне нові жорсткі санкції проти Росії

До Конгресу США буде внесено законопроєкт про посилення санкційної політики проти Російської Федерації. Ініціатором документа виступив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.  Про це повідомив колишній спікер Палати представників Конгресу США Ньют Гінгріч у соцмережі X.

«Це дуже важливий законопроєкт, який надішле потужний сигнал путіну, що говорити і вбивати – це програшна стратегія. Американський народ буде терпіти брехню диктатора-вбивці лише обмежений час», — написав Гінгріч.

За його словами, ініціатива Ліндсі Грема має «виключне значення» та є «логічним наступним кроком» у справі тиску на російського президента. Очікується, що документ має стати сигналом Кремлю про непохитну позицію США щодо війни в Україні.

При цьому конкретні положення законопроєкту та перелік запропонованих санкцій поки не оприлюднені.

Теги:

Конгрес СШАсанкції США проти РФ
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Шокуючі умови для дітей у столиці: коли укриття – загроза, а не захист
Столиця 08.07.2025 19:58:38
Шокуючі умови для дітей у столиці: коли укриття – загроза, а не захист
Читати
Бразильська сенсація проти європейських грандів!
Спорт 08.07.2025 19:30:27
Бразильська сенсація проти європейських грандів!
Читати
Власника невеликого місцевого шиномонтажу вбили на Троєщині
Столиця 08.07.2025 19:23:06
Власника невеликого місцевого шиномонтажу вбили на Троєщині
Читати

Популярнi статтi