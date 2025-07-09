Сьогодні Конгрес США розгляне нові жорсткі санкції проти Росії

До Конгресу США буде внесено законопроєкт про посилення санкційної політики проти Російської Федерації. Ініціатором документа виступив сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Про це повідомив колишній спікер Палати представників Конгресу США Ньют Гінгріч у соцмережі X.

«Це дуже важливий законопроєкт, який надішле потужний сигнал путіну, що говорити і вбивати – це програшна стратегія. Американський народ буде терпіти брехню диктатора-вбивці лише обмежений час», — написав Гінгріч.

За його словами, ініціатива Ліндсі Грема має «виключне значення» та є «логічним наступним кроком» у справі тиску на російського президента. Очікується, що документ має стати сигналом Кремлю про непохитну позицію США щодо війни в Україні.

При цьому конкретні положення законопроєкту та перелік запропонованих санкцій поки не оприлюднені.