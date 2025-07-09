ЄС планує окрему статтю витрат для України на €100 млрд

Європейський Союз планує створити новий фонд обсягом €100 мільярдів (близько $117 млрд) для довгострокової підтримки України на тлі затяжної війни з Росією. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів.

За даними агентства, ці кошти можуть стати частиною семирічного бюджету ЄС на 2028–2034 роки, проєкт якого буде представлено вже цього місяця. Якщо країни-члени підтримають ініціативу, фінансування почнеться у 2028 році та стане стабільним джерелом допомоги для України, що зазнала масштабних руйнувань унаслідок війни.

Ця ініціатива може стати поворотним моментом у розподілі глобальної підтримки для України. Зокрема, вона відображає посилення ролі Євросоюзу на тлі зростаючого скепсису з боку адміністрації Дональда Трампа щодо допомоги Києву. Минулого тижня США навіть тимчасово призупинили деякі постачання зброї, хоча згодом переглянули рішення.

Довідка: З початку повномасштабного вторгнення Росії, ЄС уже надав Україні майже €160 мільярдів підтримки. Зокрема, діє окремий фонд у €50 млрд, розрахований до 2027 року, який охоплює як гранти, так і кредити. Окрім того, ЄС разом із країнами G7 запустив механізм на $50 млрд для України, фінансований з прибутків від заморожених активів російського центробанку.