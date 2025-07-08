Скандальне фехтування: FIE допустила росіян із військовим минулим до чемпіонату світу

Міжнародна федерація фехтування (FIE) оприлюднила список учасників чемпіонату світу-2025, що відбудеться в Тбілісі з 22 до 26 липня. До переліку увійшли 37 “нейтральних” спортсменів, серед яких є представники російських Збройних сил.

Попри рекомендації Міжнародного олімпійського комітету, які прямо забороняють участь у міжнародних змаганнях спортсменам, що мають контракти з військовими формуваннями Росії чи Білорусі, FIE допустила таких осіб до турніру. Зокрема, у списку є майор армії РФ Софья Вєлікая, лейтенантка Яна Єгорян та прапорщик Ольга Нікітіна.

Федерація фехтування України (ФФУ) різко розкритикувала це рішення. Її очільник Михайло Ілляшев назвав допуск військовослужбовиць плювком в обличчя не лише українським спортсменам, а й усій спортивній спільноті. За його словами, перевірка на “нейтральність” є лише формальністю, яка не має реального змісту.

– “Нейтральні” будуть на чемпіонаті світу у Тбілісі. Браво, FIE, – написала в Instagram олімпійська чемпіонка Ольга Харлан .

ForUA.com нагадує, що у 2024 році Вєлікая стала довіреною особою Володимира Путіна на виборах, а у 2025 році потрапила до санкційного списку України.

Це вже не перший випадок, коли FIE ігнорує рекомендації МОК. У 2024 році федерація дозволила “нейтральним” росіянам і білорусам брати участь у командних змаганнях, зокрема на чемпіонаті Європи, де вони виступали як команда.