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Культура

Команда Бейонсе випадково використала кольори російського прапора в концертному образі

Команда Бейонсе випадково використала кольори російського прапора в концертному образі

На концерті у Вашингтоні співачка Бейонсе з'явилася на сцені в сукні та аксесуарах, що поєднували білий, червоний та синій кольори

Команда Бейонсе випадково використала кольори російського прапора в концертному образі.  Про це йдеться в Instagram Beyonce.

Ці кольори артистка активно використовує у своїх концертних образах для туру Cowboy Carter, відсилаючись до прапора США.

Проте, як повідомляється, кольори були розміщені у тій послідовності, у якій вони розташовані на російському триколорі.

Це призвело до того, що коментарі під постом Бейонсе в соціальних мережах заполонили користувачі з Росії.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

БейонсеНовини шоу-бізнеса
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