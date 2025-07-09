На концерті у Вашингтоні співачка Бейонсе з'явилася на сцені в сукні та аксесуарах, що поєднували білий, червоний та синій кольори

Команда Бейонсе випадково використала кольори російського прапора в концертному образі. Про це йдеться в Instagram Beyonce.

Ці кольори артистка активно використовує у своїх концертних образах для туру Cowboy Carter, відсилаючись до прапора США.

Проте, як повідомляється, кольори були розміщені у тій послідовності, у якій вони розташовані на російському триколорі.

Це призвело до того, що коментарі під постом Бейонсе в соціальних мережах заполонили користувачі з Росії.