Схвалено перший у світі препарат від малярії для немовлят

У світі вперше схвалено препарат від малярії, розроблений спеціально для немовлят — його вже готують відправити до Африки, пише ВВС.

Нещодавно було схвалено спеціалізований засіб проти малярії, розроблений саме для немовлят та дуже маленьких дітей.

Препарат Coartem Baby швейцарської фармацевтичної компанії Novartis найближчими тижнями буде доступний у країнах з високим рівнем захворюваності на малярію.

Досі маленьких дітей лікували препаратами, призначеними для старших вікових груп, що підвищувало ризики передозування і ускладнень.

Нові ліки розроблені спеціально для діточок вагою менше 4,5 кг.

За офіційною статистикою, у 2023 році близько 597 тис. людей померли від малярії, причому 75% летальних випадків фіксували у африканських дітей до 5 років. Вони вважаються найвразливішими до збудника та перебігу хвороби.

У випробуваннях нового препарату взяли участь 8 країн Африки, які першими отримають доступ до ліків.

Розробник сподівається, що новий спосіб лікування допоможе врятувати від смерті якомога більше дітей.

ForUA.com нагадує, що у жовтні 2023 року ВООЗ схвалила для дітей вакцину проти малярії R21/Matrix-M.