Міжнародний кримінальний суд 8 липня видав ордери на арешт для двох лідерів радикального угруповання «Талібан», що захопило владу в Афганістані у 2021 році.

Про це йдеться на сайті МКС.

Ордери видали на імʼя верховного лідера «Талібану» Хайбатулли Ахундзади та голови Верховного суду Абдула Хакіма Хаккані.

У МКС дійшли висновку, що існують достатні підстави вважати: обидва вчинили злочин проти людяности. Йдеться про переслідування дівчат, жінок за гендерною ознакою та через «невідповідність» політиці «Талібану» щодо гендеру, гендерної ідентичности чи самовираження, а також переслідування за політичними мотивами тих, хто сприймає як «союзників дівчат і жінок».

Ці злочини на території Афганістану охоплюють період з 15 серпня 2021 року і щонайменше до 20 січня 2025 року.

В ООН фіксують дискримінаційні укази та заходи щодо жінок в Афганістані із серпня 2021 року — після приходу до влади радикального угруповання «Талібан». За оцінками правозахисників, відтоді таліби видали щонайменше 126 рішень, які позбавляють жінок та дівчат основних прав і свобод, а також доступу до охорони здоров'я та правосуддя.

Ще у вересні 2021-го в Афганістані призупинили середню освіту для дівчат, а в грудні 2022 року — навчання жінок в університетах. У 2024 році жінкам заборонили відвідувати курси акушерок, закривши чи не єдиний шлях до здобуття освіти.

Також в Афганістані обмежили право жінок подорожувати чи працювати поза межами свого дому, мати доступ до громадських місць, займатися спортом. Крім того, жінок виключили з усіх рівнів ухвалення державних рішень.

Подальші закони заборонили жінкам розмовляти в публічних місцях та навіть між собою. Продаж протизаплідних засобів таліби назвали «змовою Заходу» і також заборонили.

За оцінками ООН, у 2025 році гуманітарної допомоги потребували майже половина населення — близько 22,9 мільйона людей. Серед них 5,7 мільйона жінок, які стикаються з гострою вразливістю.