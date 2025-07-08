Скандал: ФРН підозрює Китай у лазерній атаці на свій військовий літак

Німеччина офіційно звинуватила Китай у небезпечному інциденті, який трапився під час операції Європейського Союзу "Аспідес" у Червоному морі. Як повідомляє The Guardian, Міністерство закордонних справ Німеччини викликало китайського посла в Берліні, звинувачуючи КНР у використанні лазерної зброї проти німецького літака.

Інцидент стався під час участі німецьких військових у військово-морській місії ЄС, яка має на меті забезпечення безпеки судноплавства в умовах зростання напруженості в регіоні. У Берліні наголосили, що дії Пекіна є прямою загрозою для німецького персоналу та грубим порушенням правил міжнародної співпраці.

"Загроза німецькому персоналу та порушення операції є абсолютно неприйнятними", – заявили у МЗС Німеччини.

Європейські чиновники вже не вперше висловлюють стурбованість щодо зростаючого впливу Китаю на критичну інфраструктуру, особливо в контексті стратегічно важливих морських шляхів.

Наразі офіційного коментаря від китайської сторони не надходило. Інцидент лише поглиблює напруження у відносинах між ЄС та КНР на тлі ширшої геополітичної конкуренції.

Довідка: Операція "Аспідес" (з грецької — "щити") була створена як оборонна місія Європейського Союзу для захисту міжнародного судноплавства в зоні Червоного моря, де фіксуються регулярні напади на торгові судна. Участь Німеччини в цій операції триває з лютого 2024 року. Парламент ФРН дозволив залучення до 700 військовослужбовців для забезпечення безпеки регіону.