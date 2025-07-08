Зрадник у погонах: підполковник допомагав РФ створити мережу шпигунів на Сумщині

Служба безпеки України зірвала масштабну спробу російських спецслужб сформувати агентурну мережу поблизу лінії фронту в Сумській області. Як повідомили в СБУ, у результаті спецоперації затримано глибоко законспірованого агента ФСБ — ним виявився підполковник запасу Сил оборони України.

За даними слідства, після звільнення з військової служби у 2023 році, чоловік погодився на співпрацю з ворогом. Його вербуванням особисто займався один із керівників прикордонного управління ФСБ РФ, за що, як зазначає СБУ, він отримав генеральське звання.

Зрадник збирав розвіддані про дислокацію українських підрозділів у прикордонні, використовуючи у темну своїх колишніх колег з числа військових. Крім того, він активно допомагав російському куратору створювати нову агентурну мережу, намагаючись залучати до неї чинних і колишніх військовослужбовців України.

Головним завданням підполковника-зрадника було виявлення потенційно лояльних до РФ осіб для подальшого вербування. У разі успішного "відбору", кандидатів мали переправляти на територію Росії для проходження інструктажу та підготовки.

СБУ затримала агента під час підбору чергового учасника ворожої мережі. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із доказами шпигунської діяльності та зв’язку з російськими спецслужбами.

Наразі зрадник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.