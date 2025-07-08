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Трамп пообіцяв Зеленському негайно надіслати ракети для Patriot - ЗМІ

Трамп пообіцяв Зеленському негайно надіслати ракети для Patriot - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп під час перемовин із президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв негайне постачання 10 ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомляє видання Axios з посиланням на джерела, обізнані в деталях розмови.

Йдеться про перший конкретний крок нового курсу Трампа щодо підтримки України. За даними видання, ймовірне постачання має на меті термінове посилення української ППО на тлі масованих атак РФ на інфраструктуру та цивільні об'єкти.

За інформацією Axios, під час розмови Трамп також підтвердив готовність обговорювати ширшу безпекову допомогу Україні в межах стратегії Білого дому щодо завершення війни дипломатичними засобами.

Теги:

ТрампЗеленськийракети для Patriot
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