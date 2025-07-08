Нетаньягу зробив Трампу несподіваний подарунок

Під час офіційного візиту до Білого дому 7 липня 2025 року прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зробив президенту США Дональду Трампу несподіваний і емоційно значущий подарунок. Він вручив Трампу листа з офіційним висуненням на Нобелівську премію миру, що стало підтвердженням миротворчих зусиль американського лідера, повідомляє CNN.

Нетаньягу підкреслив важливість спільної роботи над припиненням конфліктів у регіоні та заявив: «Він кує мир, як ми зараз говоримо, в одній країні, в одному регіоні за іншим. Отже, я хочу вручити вам, пане президенте, листа, який я надіслав до Нобелівського комітету; у ньому вас висувають на Премію миру, яка цілком заслужена, і ви повинні її отримати».

Для Дональда Трампа цей жест став емоційною миттю. Президент подякував і зізнався, що раніше не знав про це висунення: «Щиро дякую. Цього я не знав. Вау».

Трамп неодноразово заявляв про свою амбіцію отримати Нобелівську премію миру за зусилля у припиненні війн по світу, зокрема за спроби залагодити конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС у Газі. Наразі тривають переговори щодо умов повного припинення вогню, і для успіху домовленостей важливо, щоб і Нетаньягу, і ХАМАС дійшли згоди.