Окупанти просунулися в п’яти населених пунктах на Донеччині та Запоріжжі

Аналітичний ресурс DeepState зафіксував нові тактичні зрушення з боку російських військ на лінії фронту в ніч проти 8 липня.

Згідно з оновленою картою бойових дій, окупанти досягли часткового успіху в кількох населених пунктах на Донеччині та Запорізькому напрямках. Зокрема, російські війська просунулися у районі села Кам’янське на південному фронті Запорізької області.

Також, за інформацією аналітиків, ворог відзначився просуванням у районах Яблунівки, Комаря, Торецька та в напрямку Запоріжжя.

«Ворог просунувся у Кам’янському, Комарі, Яблунівці, Торецьку та біля Запоріжжя», — йдеться в повідомленні DeepState.

Раніше повідомлялося, що російські війська почали активний наступ на Запорізькому напрямку, що викликало занепокоєння серед українських військових і міжнародних партнерів.