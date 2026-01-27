Ворог окупував Оріхово-Василівку та просунувся за кількома напрямками, – DeepState

Російські війська окупували село Оріхово-Василівка на Донеччині, а також просунулися поблизу кількох населених пунктів у регіоні. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

Згідно з оновленою картою бойових дій, противник зафіксував просування в районах Привілля, Васюківки та Різниківки, а також у межах Міньківки.

Аналітики зазначають, що ситуація на цих ділянках фронту залишається напруженою, а оновлення карти відображає зміни, зафіксовані за останній період.

