Війна

Ворог окупував Оріхово-Василівку та просунувся за кількома напрямками, – DeepState

Російські війська окупували село Оріхово-Василівка на Донеччині, а також просунулися поблизу кількох населених пунктів у регіоні. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

Згідно з оновленою картою бойових дій, противник зафіксував просування в районах Привілля, Васюківки та Різниківки, а також у межах Міньківки.

Аналітики зазначають, що ситуація на цих ділянках фронту залишається напруженою, а оновлення карти відображає зміни, зафіксовані за останній період.

Раніше ForUA повідомляв, що російська окупаційна армія атакувала дронами пасажирський потяг у Харківській області. Він курсував за маршрутом "Барвінокове-Львів-Чоп".

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Донеччинавійна в Україніагресія рфпросування ворога на Донеччині
Популярнi статтi