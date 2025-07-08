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Ворог активізувався відразу на трьох напрямках

Ворог активізувався відразу на трьох напрямках

Окупанти посилили штурмові дії одразу на трьох напрямках — Південно-Слобожанському, Новопавлівському та Гуляйпільському. Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» у своєму Telegram-каналі.

Південно-Слобожанський напрямок

Найінтенсивніші бої тривають поблизу Вовчанська та Зеленого, де окупанти намагаються прорвати українську оборону та проникнути штурмовими групами в напрямку Дегтярного. Військові повідомляють про активну фазу протидії — ЗСУ здійснюють заходи з виявлення, блокування та знищення ворожих сил. «Ситуація напружена, але контрольована», — зазначають у зведенні ОСУВ «Хортиця».

Новопавлівський напрямок

РФ зосередила вогневу та штурмову активність у районах Мирного, Багатира, Воскресенки, Вільного Поля, Новосілки та Шевченка. Тут тривають атаки різної інтенсивності, однак українські підрозділи утримують свої позиції.

Гуляйпільський напрямок

Найзапекліші бої ведуться в районі Малинівки, де ворог намагається розвинути наступ, не зважаючи на втрати. За повідомленнями українських військових, ситуація лишається складною, але оборона тримається.

 

Теги:

ситуація на фронті 8 липняОТУВ Хортиця
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