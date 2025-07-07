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Намір Трампа: з 1 серпня Японія та Південна Корея можуть отримати 25% мита

Намір Трампа: з 1 серпня Японія та Південна Корея можуть отримати 25% мита

Дональд Трамп заявив про намір від 1 серпня запровадити 25% мита на товари з Японії та Південної Кореї та оприлюднив офіційні листи урядам цих двох країн за власним підписом.

Про це йдеться у дописах президента США в його власній соцмережі Truth Social, передає Укрінформ.

Президент спрямував окремі листи на ім’я прем’єр-міністра Японії Ісіби Сігеру та президента Республіки Корея Лі Чже-Мьона з практично однаковим змістом.

Трамп, зокрема, заявив, що Сполучені Штати погодилися продовжувати співпрацю з цими країнами попри великий торговельний дефіцит.

«Наші відносини, на жаль, далекі від взаємних», – підкреслив він.

При цьому Трамп додав, що 25% тарифів – це лише відправна точка.

«Якщо за якихось причин ви вирішите підвищити свої тарифи, то, незалежно від того, на яку цифру ви їх підвищите, це буде додано до 25%», – написав Трамп.

ForUA.com нагадує, президент США Дональд Трамп три місяці тому оголосив 90-денну паузу щодо введення нових тарифів на імпорт з інших країн. Цей термін спливає 9 липня.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАЯпоніяПівденна КореяДональд Трампмита на імпорт
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