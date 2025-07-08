Apple проти Єросоюзу: компанія оскаржує 500 млн євро штрафу за App Store

Компанія Apple подала апеляцію на рішення Єврокомісії щодо штрафу в розмірі €500 млн, який було накладено за порушення правил цифрового ринку ЄС.

У компанії назвали покарання безпрецедентним і вважають, що вимоги регулятора є незаконними, пише Bloomberg.

У квітні Єврокомісія визнала, що Apple порушила закон, що отримав назву Digital Markets Act, не дозволяючи розробникам скеровувати користувачів на зовнішні способи оплати поза межами App Store. Це обмежувало конкуренцію на ринку цифрових товарів.

Apple одразу заявила про намір оскаржити рішення, а в червні оновила політику магазину застосунків у ЄС, щоб уникнути нових санкцій.

– Ми вважаємо, що рішення Єврокомісії та цей безпрецедентний штраф виходять далеко за межі того, що вимагає закон. Наша апеляція покаже, що комісія диктує нам умови ведення бізнесу, які є незрозумілими для розробників і шкідливими для користувачів, – заявили в Apple.

З червня Apple ввела нову структуру комісій: 5% або 13% залежно від того, чи хоче розробник, щоб застосунок відображався в пошуку, рекламних матеріалах або отримував автоматичні оновлення. Окремо стягується ще 2% як плата за залучення користувачів.

Apple наголошує, що цю модель нав’язали регулятори, і що вона складна для розуміння як розробників, так і користувачів. Компанія додає, що жоден інший магазин додатків не має подібних умов.

Також тепер розробникам дозволено вільніше рекламувати оплату цифрових товарів за межами App Store. Водночас Apple звинувачує Єврокомісію у “незаконному розширенні” поняття steering – можливості направляти користувачів на зовнішні платформи для оплати.

Цей конфлікт – частина глобальної боротьби Apple із регуляторами. Раніше цього року суд у Каліфорнії постановив, що компанія повинна дозволити американським розробникам спрямовувати користувачів на сайти для завершення покупок — що може коштувати мільярди доларів доходу.

Євросоюз має тривалу історію штрафів проти технокорпорацій. Наприклад, Google отримала понад $8 млрд штрафів, а Apple раніше зобов’язали повернути Ірландії €13 млрд несплачених податків.