Звичний інгредієнт сиропів від кашлю може уповільнити деменцію, – дослідження

Нове дослідження, опубліковане в журналі JAMA Neurology, показало що амброксол — звичний інгредієнт сиропів від кашлю — може не лише уповільнити симптоми деменції, спричиненої хворобою Паркінсона, а й підтримати когнітивні функції, причому без серйозних побічних ефектів, пише ScienceDaily.

У межах 12-місячного клінічного дослідження, яке охоплювало 55 учасників з деменцією, викликаною хворобою Паркінсона, науковці аналізували пам’ять, психіатричні симптоми та рівень GFAP – маркера крові, пов’язаного з пошкодженням мозку.

Одна група пацієнтів щоденно приймала амброксол, а інша отримувала плацебо.

— Нашою метою було змінити перебіг хвороби Паркінсона, оскільки сучасні методи лікування деменції усувають лише симптоми, але не зупиняють основне захворювання, — зазначає керівник дослідження професор Пастернак.

Вчені виявили, що у групі, яка приймала амброксол, психіатричні симптоми та ступень пошкодження мозку не змінювались, тоді як у групі плацебо — погіршувалися.

Крім того, у людей з високим генетичним ризиком (варіанти гена GBA1) когнітивні функції навіть покращилися.

Таким чином було встановлено, що амброксол підтримує ключовий фермент, який називається глюкоцереброзидаза (GCase), що виробляється геном GBA1.

У людей із хворобою Паркінсона його рівень часто занизький. Та якщо цей фермент не працює належним чином, відходи накопичуються в клітинах мозку, що призводить до пошкодження.

Професор Пастернак вважає, що амброксол може бути недорогим і доступним способом допомогти людям, яким сьогодні бракує препаратів для ефективного лікування.