Масштабні вибухи на Житомирщині могли спричинити горе-підприємці

Правоохоронці повідомили про підозру п’ятьом фігурантам у справі про вибухи на підприємстві Житомирщини 2 липня. Тоді загинули 2 людини, а ще 83 — постраждали.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Слідство встановило, що влітку 2024 року 60-річний житель Сумщини разом із чотирма спільниками налагодив незаконне виготовлення сумішевої вибухової речовини та вибухових пристроїв задля отримання прибутку.

Для цього підприємець придбав під таке виробництво приміщення колишнього корівника, вагової та складу в селі Березина на Житомирщині.

Його бізнес-партнер, 31-річний киянин, забезпечив підключення приміщень до необхідних комунікацій та їхню експлуатацію, а також налагодив постачання необхідних хімічних компонентів і функціонування виробництва.

Інший фігурант справи — 50-річний житель Сумщини, який має освіту хіміка — розробив рецептуру виготовлення вибухової речовини.

За даними поліції, він же контролював виробничий процес і керував працівниками: 37-річним жителем Сумщини та 41-річним мешканцем Київщини. Вони обидва постійно проживали на території підприємства й виготовляли вибухівку.

Правоохоронці додали, що готова продукція зберігалась у непристосованих для цього приміщеннях, без жодних дозволів, ліцензій, сертифікатів чи інших дозвільних документів — у безпосередній близькості до житлових будинків.

Так, через порушення фігурантами правил і норм під час виготовлення й зберігання вибухових речовин 2 липня приблизно о 18:00 відбулося загоряння приміщень, що призвело до детонації та подальших вибухів.

Слідчі повідомили всім п’ятьом чоловікам про підозри у вчиненні злочинів за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 Кримінального кодексу України) за такими статтями:

ч. 2 ст. 263-1 — незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв;

ч. 1 ст. 263 — незаконне зберігання вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу;

ч. 2 ст. 267 — порушення правил зберігання вибухових речовин, що спричинили загибель людей та інші тяжкі наслідки).

Зазначимо, що в Офісі генпрокурора повідомили про оголошення підозри трьом фігурантам — двом керівникам підприємств та працівнику одного з них.

Приблизно о 18:00 на дорозі М-06 Київ — Чоп у районі Житомира сталося два вибухи. Унаслідок інциденту загинули дві людини. Як повідомили правоохоронці, ще 83 — постраждали, з них 8 неповнолітніх.

Спершу Житомирська міська рада повідомляла про вибух на АЗС, однак згодом спростувала цю інформацію та зазначила, що інцидент трапився на приватному підприємстві.

Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб радив жителям зачинити вікна, мінімізувати перебування на вулиці, пити більше води та увімкнути очищувач повітря, якщо такий є.