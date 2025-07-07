Україна готується змінити посла у Вашингтоні - подробиці

Президент України Володимир Зеленський під час нещодавньої телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом порушив питання можливої заміни українського посла у Вашингтоні, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

За інформацією видання, у Києві розглядають низку високопосадовців як кандидатів на одну з ключових дипломатичних посад. Серед імовірних претендентів — прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр оборони Рустем Умєров, віцепрем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина та міністр енергетики Герман Галущенко.

Як зазначає Bloomberg, українська влада прагне зробити посольство в США більш впливовим політичним каналом у комунікації з адміністрацією Трампа у Вашингтоні. Призначення вагомої політичної фігури замість нинішнього посла, Оксани Маркарової, могло б допомогти Києву забезпечити кращий доступ до Білого дому.

Офіційного підтвердження з боку Офісу президента України або МЗС наразі немає.