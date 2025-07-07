Діалог без ілюзій: навіщо Україна продовжує перемовини з РФ

Україна бере участь у переговорах із Росією не з наївністю, а з чітким прагматичним підходом, ставлячи перед собою дві ключові цілі: гуманітарну та політичну. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

«Ми їздимо на ці зустрічі не тому, що віримо у добру волю Кремля, а тому, що маємо повернути людей з полону та вирішити інші гуманітарні питання», — наголосив Тихий.

За його словами, друга мета — не дати приводу для звинувачень, що Україна нібито не прагне миру. «Це також політичне і комунікаційне завдання — не дозволити нікому називати Україну стороною, яка блокує мирні ініціативи. Таких спроб достатньо багато — і в різних країнах, і навіть серед наших союзників», — пояснив представник МЗС.

Тихий також зазначив, що рівень російської делегації є низьким, однак українська сторона все одно бере участь у перемовинах, демонструючи послідовність і пріоритетність питань безпеки та гуманітарної допомоги. «Склад нашої делегації показує, що для України безпекові та гуманітарні питання — в пріоритеті, а все інше — другорядне», — підсумував він.

Попри повномасштабну війну, Україна бере участь у міжнародних зустрічах, де присутні представники РФ, зокрема у форматі обговорень щодо гуманітарних питань, обміну полоненими та цивільних заручників. Українська влада неодноразово підкреслювала, що будь-який діалог не є поступкою, а лише інструментом для порятунку людей і зміцнення дипломатичної позиції Києва.