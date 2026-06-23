Попри гучні заголовки у медіа, між Києвом і Варшавою триває спокійна дипломатична робота, – МЗС України

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що виступають за конструктивний діалог із Польщею та прагнуть знизити рівень емоцій у двосторонніх відносинах. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

Він зазначивв, що попри гучні заголовки у медіа, між Києвом і Варшавою триває спокійна дипломатична робота.

За словами речника, Україна та Польща залишаються партнерами у протистоянні Росії, а конфлікти між партнерами тільки грають на користь противника.

Тихий також наголосив, що позицію президента Польщі не слід ототожнювати з позицією всієї країни чи суспільства. Українська дипломатія, на його переконання, діє виважено та орієнтується на діалог.

"Ми працюємо над тим, щоб все-такі ці гострі кути та емоції стишувати. Українська позиція дуже виважена. Ми — за діалог. В тому числі зі складних питань історичного минулого", — додав представник відомства.