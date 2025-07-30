Ранковий дайджест ForUА: удар по полігону на Чернігівщині, землетрус на Камчатці, Трамп про українських біженців, а АРМА залишилась без керівника

30 липня, дайджест новин від редакції ForUА:

Російські війська завдали удару по полігону в Чернігівській області. Відомо про трьох загиблих і 18 поранених військовослужбовців.

Землетрус магнітудою 8,8 спричинив хвилі цунамі до чотирьох метрів на Камчатці в рф, — ЗМІ. Жителі регіону масово евакуюються, на дорогах утворилися затори.

Трамп дозволить українським біженцям залишатися у США до завершення війни, — АР.

У Раді зареєстрували законопроєкт про повну заборону продажу електронних сигарет. Документ уже направлено на розгляд профільного комітету. За даними нардепів, 40% підлітків віком 13–15 років хоча б раз пробували електронні сигарети, а близько 20% користуються ними регулярно.

США попередили китайських чиновників, що продовження закупівель російської нафти на яку накладено санкції, призведе до введення високих мит. Американський міністр фінансів Скотт Бессент зазначив про це наприкінці дводенних торгівельних переговорів між США і Китаєм у Стокгольмі.

Потужні хвилі вже накрили узбережжя Аляски й Гаваїв — вода піднялася понад 1,2 метра, можливі цунамі до трьох метрів. Люди масово евакуюються. Після землетрусу десятки китів викинуло на берег у Японії.

Головні союзники України в Європі планують запросити у Євросоюзу кредити на десятки мільярдів євро для Києва, — Politico. Кошти планують спрямувати на спільні закупівлі озброєння для України та посилення обороноздатності країн-членів.

Олена Дума подала у відставку з посади голови АРМА, — пресслужба. Вона звільняється в день набуття чинності закону, який посилює інституційну спроможність агентства. За її словами, зробила це для незалежного проходження міжнародного аудиту.