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Атака на Харків, Одесу й Дніпропетровщину: поранені діти, руйнування, пожежі

Атака на Харків, Одесу й Дніпропетровщину: поранені діти, руйнування, пожежі

Унаслідок чергової хвилі російських атак по українських містах у ніч на 7 липня постраждали десятки людей, є значні руйнування цивільної інфраструктури та загиблий.

У Харкові, за словами мера Ігоря Терехова, кількість постраждалих у місті внаслідок російських ударів зросла до 27 осіб, зокрема троє дітей.

Пошкоджено багатоповерхівки в Шевченківському та Слобідському районах. Зокрема, обстріли спричинили пошкодження вікон, фасадів, балконів багатоповерхівок, а також автівок.

В Одесі російська атака спричинила загибель однієї людини, повідомила ДСНС. Руйнувань зазнали: 10 гаражних приміщень, адміністративна будівля на території СТО, будівельні вагончики.

Також знищено легкові й вантажні автомобілі, автобус, виникли пожежі, які були ліквідовані. Інформація про масштаби наслідків ще уточнюється.

На Дніпропептровщині ворог завдав удари по  Нікопольському району та  Марганецькій громаді. Постраждали дві людини, пошкоджено два приватні будинки, господарську споруду, а також загорілась гімназія. Пожежу вдалося загасити.

У Маломихайлівській громаді Синельниківського району три людини отримали поранення. Пошкоджено сільськогосподарську будівлю, а також спалахнула пожежа в двох приватних будинках і їдальні, яку також вдалося ліквідувати.

Теги:

обстріли Харковаобстріли Одеси
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